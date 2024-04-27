عاجل
رئيس جامعة الأزهر: جرائم الاحتلال ضد الأطفال والنساء وضعت القانون الدولي في مهب الريح
السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب لإجراء صفقة تبادل للأسرى

مظاهرات تل أبيب
مظاهرات تل أبيب

تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تل أبيب للمطالبة بإجراء صفقة تبادل للأسرى.
 

إسرائيل: سنؤجل عملية رفح في حال التوصل لاتفاق تبادل أسرى

بينما تلوح في الأفق بوادر أمل في المحادثات المصرية الإسرائيلية حول صفقة بين تل أبيب وحماس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم السبت إن من الممكن تأجيل التوغل المزمع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية.
وقال الوزير إسرائيل كاتس خلال مقابلة مع القناة 12 التلفزيونية إن "إطلاق سراح الأسرى هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا".

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة للقضاء على كتائب حماس بمدينة رفح، أجاب كاتس "نعم...إذا كان هناك اتفاق فسنعلق العملية".

الإفراج عن 20 إلى 40 أسيراً

أتت هذه التصريحات، بعد أن أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت أنّ مصر قدمت اقتراحاً لحركة "حماس" بالإفراج عن 20 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً مقابل وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

ومن المرجح التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" في غزة والجانب الإسرائيلي في غضون الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من وجود بعض التحفظات. وفق الفضائية المصرية شبه الرسمية.

وكان مصدر إسرائيلي مطلع قد أفاد بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح المصري خلال أيام، رغم تحفظات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت.

كما أشار إلى أن الأغلبية في حكومة نتنياهو باتت تؤيد بنود صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار.

وكشف مسؤولون إسرائيليون أن "المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدت الصفقة وفق المخطط المصري، الذي يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 أسيرا إسرائيليا، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلا عن كل مختطف يطلق سراحه".

وكانت حماس ذكرت أنها منفتحة على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي "للعدوان" وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

ولا يزال ما يقارب 129 أسيرا إسرائيلياً محتجزين داخل القطاع الفلسطيني المحاصر، بينهم 34 توفّوا على الأرجح، وفق تقديرات مسؤولين إسرائيليّين، بعد أن أطلق نحو 100 في اتفاق سابق أواخر نوفمبر الماضي.

مواد متعلقة

عاجل.. الطيران الإسرائيلي يشن غارات على بلدتي ياطر وصربين في لبنان

حزب الله يشن هجوما قويا على مقر قيادة إسرائيلي بالمنارة وكتيبة 51 للواء غولاني

فيديو للقسام بعنوان.. الضغط العسكري حرم الأسرى الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم

تفاصيل اجتماع قادة حماس والجهاد والجبهة الشعبية

عاجل.. "الحوثيون" تنشر مشاهد إسقاط الطائرة الأمريكية MQ9 في اليمن (صور)

استهداف موقع عسكري إسرائيلي في المالكية وصفارات الإنذار تدوي بالمستوطنات

طائرات الاحتلال تقصف منزل عائلة عاشور في رفح جنوب غزة

عاجل.. أسطول الحرية: أمريكا تزعم اهتمامها بحياة الفلسطينيين لكنها متواطئة في تجويعهم

الجريدة الورقية