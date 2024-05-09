ياسر جمعة مديرًا لمنطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم القرار رقم 188 لسنة 2024، بندب المهندس ياسر جمعة محمد مصطفى للعمل مديرا للمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

ويشمل القرار الندب للعمل لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره اليوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرار رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، وبناء على المذكرة المعروضة من السكرتير العام للمحافظة رقم 187 بتاريخ 28 أبريل 2024.

الجدير بالذكر أن "جمعة" شغل العديد من المناصب في الإدارة المحلية، وذلك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ثم رئيسا لحي شرق الفيوم، ثم رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، حتى تم ندبه للعمل مديرا للمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

يأتي هذا في إطار حركة التنقلات بين عدد من المصالح الحكومية ورؤساء المدن لضخ دماء جديدة ولصالح العمل والتي شملت، ندب المحاسب أحمد شاكر عبدالخالق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، للعمل سكرتيراً عاماً مساعداً للمحافظة، وندب المهندس خالد أحمد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتور أحمد ثابت أحمد عبد الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا.

كما تضمن القرار، تصعيد مجموعة من الكوادر الشابة، والقيادات النسائية، حيث تم ندب شيرين محمد محمود، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لشئون المدينة، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس سالم جمال سالم فتيح، مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمهندس هاني رجب فؤاد حسانين، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق لشئون القرى، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

محافظ الفيوم يوجه بتضافر الجهود وتبادل الخبرات في التعامل مع الملفات الحيوية

ووجه محافظ الفيوم رؤساء المدن، بضرورة تضافر الجهود، وتبادل الخبرات في التعامل مع الملفات الحيوية، مشدداً على ضرورة النزاهة ونظافة اليد، مؤكداً أن العمل الحكومي تكليف وليس مجرد تشريف، والهدف الأكبر الذي نعمل جميعاً تحت مظلته هو خدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.