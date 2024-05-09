الخميس 09 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

21 مليون جنيه حصيلة الإتجار في العملة

الإتجار في العملة
الإتجار في العملة

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (21 مليون جنيه).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وفى سياق اخر تباشر النيابة العامة، التحقيق مع القوادة أم جمال و4 فتيات متهمات بتسهيل أعمال الدعارة وتوزيع فتيات الليل على راغبي المتعة الحرام، واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية.

 

ترجع تفاصيل عندما ألقت الأجهزة الأمنية بـ مباحث الآداب، القبض على القوادة أم جمال بصحبتها 4 ساقطات، لاتهامها بتسهيل أعمال الدعارة وتوزيع  فتيات الليل على الرجال راغبي المتعة الحرام.

وأوضحت التحريات الأولية أنها تتقاضى مقابل الفتاة الواحدة 2000 جنيه في الساعة الواحدة، لعرضها على راغبي المتعة الحرام في القاهرة.

وأضافت التحريات أنه عقب رصد المتهمة تم القبض عليها وبحوزتها قطعة حشيش.

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