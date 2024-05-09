ضبط قائد سيارة قام بحركات استعراضية والسير برعونة في الإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" يقوم خلالها صاحب الحساب بأداء حركات إستعراضية بإحدى السيارات وسيره برعونة بأحد الطرق السريعة وداخل مدينة الإسماعيلية.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية)، وتبين عدم حمله رخصة قيادة وأن السيارة قيادته فى مقاطع الفيديو المُشار إليها مملوكة لشقيقه وإعترف بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. والإدارية ضد المذكور والمركبة

ومن جهة اخرى تمكن رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، من ضبط 1390 رخصة مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.