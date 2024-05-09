ضبط 6 أطنان دقيق قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بالتعاون مع إدارة تموين سنورس.

وكانت مديرية التموين قد نفذت العديد من الحملات الرقابية بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على الأسواق وتجار التموين والمخابز.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة سنورس وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط سيارة نصف نقل تحمل عدد 120 شيكارة دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 6 أطنان دقيق مدعم ومخصص للمخابز البلدية، تم إعادة تعبئته في شكائر بيضاء اللون لتضليل رجال الحملة التموينية وتهريبه تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتم التحفظ على السيارة والدقيق وتحرير المحاضر اللازمة، بالإضافة إلى ضبط أعمال تجميع دقيق بلدى مدعم بداخل مخبز سياحي بناحية مركز سنورس، كما تمكنت الحملات من تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة لأصحاب المحال التجارية والتجار بنطاق الإدارة.

تكثيف الحملات التموينية على المخابز والمطاعم بالفيوم

وقامت الحملات التموينية بالمرور على المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية والمحال التجارية للتأكد من التزام التجار بتخفيض الأسعار، ووضع قوائم الأسعار في مكان ظاهر للمستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.

وأشار مدير مديرية التموين بالفيوم إلى أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الالتزام بمواعيد العمل بالمخابز، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.