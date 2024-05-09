الخميس 09 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سيارات

انخفاض أسعار السيارة بيستون B70 S بدايةً من اليوم

B70 S
B70 S

أخطرت شركة مصر حلوان أوتوموتيف، وكيل سيارات بيستيون في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لسيارات بستيون في مصر.

 

وشهدت القائمة تخفيض أسعار السيارة بستيون B70 S بدايةً من اليوم بجينع فئاتها المتوافرة في السوق المحلية.

 

وبحسب بيان صادر عن شركة مصر حلوان فإن  تخفيض سعر السيارة بستيون B70 S جاء رغم ثبات الأسعار منذ شهر ديسمبر الماضي وعدم زيادتها خلال الأشهر الماضية.

 

وأكدت الشركة أن تسليم السيارة بستيون B70 S  للعملاء فوري، ودون أوفر برايس.

 

تنتمي B70 S لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي السيارة بتصميم فاستباك، وتتميز بتصميم عصري، حيث تحمل خطوطًا انسيابية في الواجهة الأمامية والجانبين والخلفية، بالإضافة إلى عناصر ديناميكية تبرز جماليتها الخارجية.


تقدم السيارة B70 S بمجموعة متنوعة من الألوان الخارجية: الفضي، الأحمر، الأبيض، والأسود، وتقدم بجنوط قياس 18 و19 بوصة حسب الفئة.

 

 

أبعاد السيارة B70 S من بستيون

 

الطول4555 ملم
العرض1850 ملم
الارتفاع1515 ملم
قاعدة العجلات2750 ملم
الوزن الفارغ1500 – 1535 كجم

 

المواصفات الفنية والمحرك والآداء

 

نوع المحركبنزين تيربو
السعة1.5 لتر
الأسطوانات4 سلندر
القوة168 حصان
العزم258 نيوتن متر
نوع ناقل الحركةدبل كلتش DCT
سرعات ناقل الحركة7 سرعات
نظام الدفعأمامي FWD
نظام التوجيهكهربائي
خزان الوقود50 لتر
نوع الوقودبنزين 95
اقتصاد الوقود17 كلم/لتر
السرعة القصوى190 كلم/س

مواصفات الأمان في B70 S

 

تزخر السيارة بستيون B70 S بالعديد من تجهيزات الأمان المتقدمة أبرزها:
 

مثبت سرعة
مثبت سرعة متكيف رادار ACC
فرامل الطواريء الذاتية AEB
مانع الانزلاق TCS
ثبات إلكتروني ESP
حساسات أمامية
حساسات خلفية
كاميرا خلفية
كاميرا 360
تحذير الاصطدام الامامي FCW
تحذير مغادرة المسار LDWS
البقاء في المسار LKAS
مراقبة ضغط الإطارات TPMS
مساعد نزول المنحدرات HDC
تشغيل بضغطة زر
 EPB
اوتو بارك APA
توقف مؤقت اوتو هولد
شاشة وسائط
شاشة عدادات رقمية
صندوق خلفي كهربائي
نظام الكشف عن النقاط العمياء

 

التجهيزات الخارجية

 

التجهيزاتالحالة
الإضاءة الأماميةLED
الإضاءة الخلفيةLED
مقاس الجنط19 بوصة
مرايا تطوى كهربائيا
مساحات زجاج خلفي
انظمة التعليق الاماميةماكفرسون – مستقل
انظمة التعليق الخلفيةمتعدد الوصلات
مساحة الشنطة440 لتر

 

مميزات السيارة بستيون B70 S

 

الميزاتالحالة
المكيفأوتوماتيك ثنائي التحكم
فتحة تكييف خلفية
منفذ 12 فولت
ISOFIX
فلتر الغبار
الوسائد الهوائية6
المقودمتعدد الوظائف من الجلد
عدد المقاعد5
نوع الموادجلد
سماعات6
شاحن لاسلكي
فتحة سقفبانوراما
مصابيح إيقاعية LED خلفية
مقعد السائق والراكب الأماميتعديل كهربائي/يدوي
ذاكرة تخزين لمقعد السائق
شاشة التحكم بالتكييف7 بوصة تعمل باللمس
التحكم في البلوتوث والهاتف
قفل الباب الخلفي لحماية الأطفال
نظام منع انغلاق المكابح
التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح
نظام التحكم في الجر
مساعد القيادة في الإزدحام المروري
المساعدة على اختيار تغيير المسار
مكابح الوقوف الإلكترونية
فرملة Auto Hold التلقائية أثناء الوقوف
نظام تنبيه حد السرعة الذكي
حامل أمتعة (روف راك)
إضاءة ترحيبية للسائق
طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40
مداخل USB وتايب وطاقة
إضاءة محيطية في الأربع أبواب


مميزات سيارة بستيون B70 S

 

الميزاتالحالة
المكيفأوتوماتيك ثنائي التحكم
تبريد المقاعد
فتحة تكييف خلفية
منفذ 12 فولت
ISOFIX
فلتر الغبار
الوسائد الهوائية6
المقودمتعدد الوظائف من الجلد
عدد المقاعد5
نوع الموادجلد
سماعات6
شاحن لاسلكي
فتحة سقفبانوراما
مصابيح إيقاعية LED خلفية
مقعد جلد للسائق قابل للتعديل كهربائيا
مقعد جلد للراكب الأمامي قابل للتعديل يدويا
ذاكرة تخزين لمقعد السائق
شاشة 7 بوصة تعمل باللمس للتحكم بالتكييف
التحكم في البلوتوث والهاتف
قفل الباب الخلفي لحماية الأطفال
نظام منع انغلاق المكابح
التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح
نظام التحكم في الجر
مساعد القيادة في الإزدحام المروري
المساعدة على اختيار تغيير المسار
مكابح الوقوف الإلكترونية
Auto Hold الفرملة التلقائية أثناء الوقوف
نظام تنبيه حد السرعة الذكي
حامل أمتعة (روف راك)
إضاءة ترحيبية للسائق
طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40
مداخل USB وت 

 

أسعار بستيون B70 S الجديدة

 

الفئةالسعر
Deluxe1,325,000
Premium1,385,000
Limousine1,455,000
الجريدة الورقية