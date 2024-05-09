موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. يبحث الكثير من المواطنين عبر "جوجل" عن عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات، بغية الاستمتاع بإجازة العيد و التي تبلغ 9 أيام.

غرة شهر ذي الحجة

ومن المقرر أن تكون غرة شهر ذي الحجة 1445 هـ فلكيًا يوم الجمعة 7/6/2024 م، وبالتالي يوم السبت 15 يونيو وقفة عرفات 2024، ويوم الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى وفقًا للحسابات الفلكية.

إجازة عيد الأضحي المبارك 2024

ويحصل الموظفون في عيد الأضحي المبارك 2024، على إجازة 5 أيام من يوم الأحد إلى الخميس، ويوما الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية كما تستمر إجازة عيد الأضحى حتى الخميس ويليها يوما جمعة وسبت إجازة أسبوعية.

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

العشر الأوائل من ذي الحجة

وفي العشر الأوائل من ذي الحجة يستحب التكبير لقول الرسول صل الله عليه وسلم" ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد".