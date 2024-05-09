ريم البارودي بفستان ربيعي مبهج.. صور

شاركت الفنانة ريم البارودي متابعيها باحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.



وبدت ريم بإطلالة صيفية مبهجه، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، ينتمي لقصة الـv، صمم من قماش ناعم بالزهور المبهج ليتناغم مع اجواء الربيع المنعشه أمام البحر.



وفضلت لم خصلات شعرها للوراء كعكه ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها مع لون البينك في الشفاه.

ريم البارودي

ريم البارودي (6 أكتوبر 1978 -)، ممثلة مصرية.

عن حياتها

بدأت مشوارها الفني بالعمل في الإعلانات ثم قدمت أول مسرحية لها وتعتبر أول دور تمثيلي لها في مسرحية (دستور يا أسيادنا)، وبعدها قامت بالعديد من الأدوار. وقد حققت نجاحاً كبيراً في هذه الأدوار، وأظهرت أنها تملك موهبة فائقة، وتتالت نجاحاتها وخاصة أن النقاد السينمائين عدوها بأنها تتقن عملها وتجسده بشكل ممتاز ومطابق للصورة التي تجسدها. بدأت مشوارها في تصوير الإعلانات في سن مبكرة حيث كانت تبلغ الخامسة عشر من عمرها، ثم انتقلت إلى التمثيل، وقامت بدور صابرين في مسلسل حدائق الشيطان ولاقت نجاحاً كبيراً، وبعد نجاحها في تجسيد شخصية صابرين من خلال مسلسل «حدائق الشيطان» انهالت عليها العروض التليفزيونية.