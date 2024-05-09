أسعار الحج السياحي لعام2024 .. يكثف الكثير من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، عن الأسعار المتاحة لحج هذا العام، بغية الاختيار من البرامج المختلفة وفقًا للقدرة المالية لهم.

أسعار الحج السياحي لعام 2024

حج سياحي خمس نجوم

صف أول مباشر على الحرم بحد أقصى مسافة 250 مترًا بسعر 450 ألف جنيه.

صف ثاني من 250 مترًا إلى 1250 مترًا بسعر 390 ألف جنيه.

حج سياحى اقتصادي طيران

يبلغ سعر موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترًا 260 ألف جنيه.

يبلغ سعر اقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 متر 230 ألف جنيه.

سعر اقتصادى تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 مترًا وحتى 750 مترًا 226 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي البري

يبلغ سعر موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترًا 225 ألف جنيه.

يبلغ سعر بري تحسين 5 نجوم حتى 250 مترًا 195 ألف جنيه.

يبلغ سعر بري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 مترًا وحتى 750 مترًا بسعر 191 ألف جنيه.

قروض ميسرة لأداء فريضة الحج

وفي سياق آخر يوفر عدد كبير من البنوك قروض ميسرة لأداء فريضة الحج أو العمرة ومنها بتسهيلات في السداد للراغبين، ويمنح بنك مصر قروض للحج تبدأ من 200 إلى 400 ألف جنيه بفترة سداد 10 سنوات وفائدة متناقصة 17% ومصاريف إدارية 1.5% من إجمالي القرض بتخصم لمرة واحدة.

بنك فيصل الإسلامي

كما يمنح بنك فيصل الإسلامي قروض الحج والعمرة بحد أقصى 500 ألف جنيه وبفترة سداد 5 سنوات وسعر فائدة متناقص 14.5% ورسوم إدارية من 1 إلى 2% من إجمالي القرض.