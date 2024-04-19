حبس نصاب رحلات الحج والعمرة في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق مع عاطل في شبرا الخيمة لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقليوبية من خلال إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج من خلالها لحجز رحلات الحج والعمرة واستولى من المواطنين على مبالغ مالية، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

يروج لرحلات حج وعمرة ..حبس نصاب شبرا الخيمة



وتلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للسرقة والنصب من جانب عاطل في شبرا الخيمة بحجة تسفيرهم لأداء الحج والعمرة.

يروج لرحلات حج وعمرة ..حبس نصاب شبرا الخيمة



تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الوقائع عاطل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين مستخدمًا طرق ووسائل احتيالية تمثلت في تدشين صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج من خلالها لحجز رحلات عمرة بأسعار مخفضة؛ مما مكنه من استدراج العديد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس المتهم بسرقةمبلغ مالي من صيدلية بالقليوبية

وفي واقعة أخري ،أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الصيدليات، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وتفريغ كاميرات المراقبة

ورصدت أجهزة الامن بمديرية أمن القليوبية صورًا عبر فيس بوك، بسرقة شخص لمبلغ مالي من داخل إحدى الصيدليات بالقليوبية.

حبس المتهم بسرقةمبلغ مالي من صيدلية بالقليوبية



وكلف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية بكشف غموض الواقعة وتوصلت الأجهزة الأمنية الى تحديد شخصية المتهم، وفي أحد الأكمنة ألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على مبلغ مالي من الصيدلية



كما أمرت جهات التحقيق بحبس ربة منزل ووالدها 4ايام علي ذمة التحقيقات لقتلهم شخص في مدينة الخانكة بالقليوبية.