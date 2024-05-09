طريقة طبخ شهيرة تسبب تلف الرئتين ومخاطر صحية تصل إلى السرطان.. احذروا

حذرت دراسة بريطانية حديثة من أن طبخ الطعام، مثل القلي والتحميص، قد تسبب مشاكل صحية خطيرة للرئتين، بالإضافة إلى زيادة في التلوث الداخلي.

مخاطر قلي الطعام على الرئتين

ووفقًا لمًا ذكره موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أجرت الدراسة تحليلًا للانبعاثات والمواد الكيميائية التي تنتجها عمليات طبخ الطعام المختلفة، مثل قلي الفطائر والخضار، باستخدام جهاز يسمى "المصادم"، الذي يهدف إلى قياس المواد الكيميائية المتطايرة في الهواء.

وتوصل الباحثون إلى أن عمليات طبخ الطعام تُنتج هباءًا كربونيًا وجزيئات صغيرة وقطرات سائلة في الهواء، المعروفة باسم BrCOA، والتي يمكن أن تتسبب في تدهور جودة الهواء وتلف الرئة عند تعرضها لأشعة الشمس والإضاءة المنزلية.

وتشير النتائج إلى أن جميع أنواع الطعام المطهية تنتج كميات مماثلة من هباء الكربون والأكسجين المفرد، الذي يُعتبر مركبًا ضارًا يمكن أن يسبب أمراضًا مثل السرطان وأمراض القلب.

وقد أظهرت الدراسة أن استخدام النوافذ وتشغيل مراوح التهوية في المطبخ، بالإضافة إلى استخدام مرشحات الهواء، يمكن أن يقلل من تأثيرات هذه الانبعاثات الضارة على صحة الإنسان.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.