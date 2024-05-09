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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شمال القدس

مخيم شعفاط
مخيم شعفاط

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، تمهيدا لهدم بيت الشهيد فادي جمجوم، الذي قضى برصاص الاحتلال بتهمة تنفيذه عملية إطلاق نار شرق عسقلان داخل أراضي العام 1948 في شباط الماضي.

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وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت المخيم، وأخلت عائلة الشهيد فادي جمجوم، المكونة من زوجته وأطفاله الأربعة من المنزل، تمهيدا لتفجيره، مع إبعاد عائلات المنازل المجاورة عن محيط المكان.

وتزامن ذلك، مع ذهاب الطلبة والمواطنين إلى أماكن عملهم ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي الثامن عشر من شهر شباط الماضي، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الشهيد جمجوم، وأخذت قياساته الهندسية، تمهيدا لهدمه.

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