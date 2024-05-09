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الخميس 09 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال تقتحم مدينتي رام الله والبيرة فجر اليوم الخميس

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مدينتي رام الله والبيرة.

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سفير مصر الأسبق بإسرائيل: دولة الاحتلال دعمت بقاء حماس في السلطة لهذا السبب

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الاحتلال يقتحم كفل حارس شمال سلفيت الفلسطينية لتأمين الحماية للمستعمرين

واكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت حي أم الشرائط في رام الله، وجي سطح مرحبا وجبل الطويل في البيرة.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين عقب اقتحامها مدينة الخليل وبلدتي حلحول وبيت امر شمالا.

وذكر مراسلنا، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية مدينة الخليل وانتشرت في عدة احياء من المدينة، واعتقلت المواطنين نضال ابو سنينة، ويزيد الناشة، عقب مداهمة منزليهما، وتفتيشهما والعبث بمحتوياتههما.

كما اقتحمت بلدة حلحول من مدخلها الشمالي وانتشرت في محيط ديوان ال ملحم، واعتقلت الاسير المحرر ياسر زماعرة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، ويذكر ان الاسير زماعرة كان قد افرج عنه من سجون الاحتلال قبل نحو اسبوعين.

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