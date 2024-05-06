الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء.. درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء 7 مايو 2024، حيث تُشير التوقعات الجوية أنّ تشهد البلاد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما سيكون معتدلاً على السواحل الشمالية وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون طقس القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما ليلاً وفجرًا، شمال البلاد حتى شمال الصعيد: مائل للبرودة، جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل.

الظواهر الجوية:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة:

القاهرة الكبرى: العظمى 28°C، الصغرى 18°C

الإسكندرية: العظمى 25°C، الصغرى 17°C

مطروح: العظمى 24°C، الصغرى 16°C

سوهاج: العظمى 31°C، الصغرى 18°C

قنا: العظمى 33°C، الصغرى 22°C

أسوان: العظمى 34°C، الصغرى 22°C