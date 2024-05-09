انخفاض الحرارة وسحب ركامية.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الخميس

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، موضحًا أنه سيكون غائما جزئيًا ومغبرًا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جنوباً صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غربًا.



وأضاف المركز، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ساعة، على أن يكون الموج في الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:43 والثاني عند الساعة 01:36 والجزر الأول عند الساعة 07:57 والثاني عند الساعة 19:19.

وتابع، في بحر عمان يكون الموج خفيف إلى متوسط يضطرب ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:06 والثاني عند الساعة 21:59 والجزر الأول عند الساعة 16:41 والثاني عند الساعة 04:51

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن كالاتي:

أبو ظبي 43 30

دبي 42 30

الشارقة 41 30

عجمان 36 27

أم القيوين 38 25

رأس الخيمة 40 24

الفجيرة 39 30

العـين 42 25

ليوا 43 24

الرويس 38 25

السلع 39 26

دلـمـا 37 28

طنب الكبرى 35 26

طنب الصغرى 35 26

أبو موسى 35 26