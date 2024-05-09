عاجل
اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين ويصيب شابًا بالرصاص الحي
الخميس 09 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انخفاض الحرارة وسحب ركامية.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الخميس

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، موضحًا أنه سيكون غائما جزئيًا ومغبرًا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جنوباً صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غربًا.

txt

رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات يزور الأكاديمية العربية لبحث التعاون المشترك

txt

اتفاق ثنائي بين الإمارات وأوزبكستان عن تعزيز الشراكة الاقتصادية


وأضاف المركز، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ساعة، على أن يكون الموج في الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:43 والثاني عند الساعة 01:36 والجزر الأول عند الساعة 07:57 والثاني عند الساعة 19:19.
وتابع، في بحر عمان  يكون الموج خفيف إلى متوسط يضطرب ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:06 والثاني عند الساعة 21:59 والجزر الأول عند الساعة 16:41 والثاني عند الساعة 04:51
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن كالاتي:
أبو ظبي 43 30
دبي 42 30 
الشارقة 41 30 
عجمان 36 27 
أم القيوين 38 25 
رأس الخيمة 40 24 
الفجيرة 39 30 
العـين 42 25  
ليوا 43 24 
الرويس 38 25 
السلع 39 26 
دلـمـا 37 28  
طنب الكبرى 35 26  
طنب الصغرى 35 26
أبو موسى 35 26

مواد متعلقة

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغات الأجنبية

تطورات حاسمة حول مستقبل مودريتش مع ريال مدريد

ياسمين عبد العزيز: كان حلمي أكون ظابط ومخرجة إعلانات مثل طارق نور

رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات يزور الأكاديمية العربية لبحث التعاون المشترك

اتفاق ثنائي بين الإمارات وأوزبكستان عن تعزيز الشراكة الاقتصادية

سحب ممطرة وضباب.. تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم الأحد

الجريدة الورقية