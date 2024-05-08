رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات يزور الأكاديمية العربية لبحث التعاون المشترك

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات والوفد المرافق،بمقر الأكاديمية بأبي قير، ورافقهم الدكتور أيمن طاهر غنيم مساعد رئيس الأكاديمية للمراسم والعلاقات الخارجية.

وتفقد رئيس الجامعة الأمريكية بالإمارات والوفد المرافق له. مركز القبة السماوية، ومجمع المحاكيات المتكامل، ومعهد السلامة البحرية، ومحاكيات كلية النقل البحري والتكنولوجيا ومركز الحديث الصناعة.

ثم توجه الوفد لزيارة معهد تدريب الموانئ وكان في استقبالهم الدكتور علاء محمود مرسي عميد معهد تدريب الموانئ والسادة مراكز المسئولية بالمعهد.

حيث تم اصطحابهم إلى قاعة الاجتماعات لبحث أوجه التعاون بين الجامعة الأمريكية بالإمارات والمعهد في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتم عرض تقديمي لإمكانيات المعهد.



كما قام الوفد بتفقد المعهد وكذلك مجمع محاكيات معدات الموانئ.

ورافق الوفد خلال الزيارة الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، والدكتور علاء محمود مرسي عميد معهد تدريب الموانئ وعميد مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، والدكتور هشام هلال عميد معهد الدراسات العليا البحرية.

يأتي ذلك في إطار حرص الأكاديمية على تفعيل شراكات قوية في الدول العربية من أجل التوسع في تقديم الخدمات التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية العربية في شتى المجالات.