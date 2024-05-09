موقف رونالدو من المشاركة في لقاء النصر والأخدود

يترقب العديد من جماهير كرة القدم حول العالم معرفة موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، من خوض لقاء الأخدود المرتقب، في الدوري السعودي.

وتغيب رونالدو عن خوض مران النصر الجماعي، عقب مباراة الوحدة في الدوري السعودي، الأمر الذي أثار قلق البرتغالي لويس كاسترو المدير، حول مصيره من مواجهة الأخدود.

ويستعد العالمي لمواجهة نظيره الأخدود، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الواحد والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكشف علي العنزي، الناقد الرياضي والصحفي بجريدة البلاد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، موقف الدون من مباراة الأخدود.



حيث أوضح العنزي، أن رونالدو شارك في التدريبات الجماعية لفريق النصر، والتي أقيمت مساء الأربعاء، الأمر الذي يعني جاهزيته لخوض لقاء الأخدود، اليوم الخميس.