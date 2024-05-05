قواعد تنظيم لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم لجان امتحانات الثانوية العامة الفرعية للعام الدراسي 2023-2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجهيز لجان السير الفرعية في امتحانات الثانوية العامة 2024 بحيث لا يزيد فيها عدد الطلاب على 20 طالبا ولا يقل عن 15 طالبا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من صلاحية كاميرات المراقبة في كل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 الفرعية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوجود اثنين من المراقبين أو الملاحظين مهمتهم ضبط لجنة امتحانات الثانوية العامة 2024 الفرعية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مهم المراقبين منع أى محاولات غش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 إضافة إلى توزيع الأسئلة وكراسة الإجابة على الطلاب والقيام بجمعها بعد انتهاء مدة الامتحان وتسليمها إلى مندوبى مراكز توزيع الأسئلة بعد حفظها فى أدواتها المخصصة لها.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية دور الملاحظين فى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 لتحقيق الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب الذين يؤدون الامتحانات.

تجهيز أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2024 انتهت من تجهيز أرقام الجلوس تمهيدا لإعلانها للطلاب قبل موعد بدء الامتحانات.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل انطلاق الامتحانات بأسابيع قليلة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الحصول على أرقام الجلوس في امتحانات الثانوية العامة 2024 لأن الطالب لا يستطيع أداء الامتحان من دونه.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

