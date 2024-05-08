ماجد عبدالفتاح: وضع غزة كارثي.. والمقابر الجماعية دفن بها أحياء

أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن الوضع في رفح كارثي ومؤلم والمجاعة انتشرت في شمال وجنوب غزة، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية، وبعض الناس "دفنوا أحياء".

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كل يوم" الذي يدقمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "ON"، إن الجانب الأمريكي لديه إصرار أن يكون أي توصل لأي اتفاق خارج الأمم المتحدة، ولا يريد أن يريد أي دور للأمم المتحدة إطلاقًا.





وذكر أن هناك قصف متتالي لمنطقة رفح وضواحيها ونتيجة غلق المعابر والقصور الشديد في دخول المساعدات الإنسانية، وهناك جهود كبيرة لتسليط الضوء على كافة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتابع: "نسعى من خلال الدبلوماسية لتسليط الضوء على تدهور الأوضاع برفح نتيجة القصف وغلق المعابر"، ذاكرا أن أمريكا رفضت إجراء مجلس الأمن لأي تحقيقات حول المقار الجماعية في غزة.

أمريكا بدأت تشعر بالعزلة

وأكد أن هناك جهود كبيرة في سبيل حصول فلسطين على عضوية كاملة في الامم المتحدة، في ظل التعاطف الدولي والعالمي، مردفا:"وحدات الصف العربي الحالي لا مثيل لها منذ بدء عملي في الأمم المتحدة".

وتابع:" نسعى لقرار للحصول فلسطين على عضوية كاملة في الامم المتحدة، ونطالب مجلس الأمن في إعادة النظر بالفيتو الأمريكي والبحث مرة أخرى، وتقديم تقرير آخر، وعلى أمريكا إعادة النظر، وخاصة أن حلفاء الولايات المتحدة الامريكية سيصوتون لهذا القرار"، مؤكدا أن أمريكا بدأت تشعر بالعزلة، وهناك تغير جذري في تعاملاتها.

وفي سياق متصل قالت إيناس حمدان مدير المركز الإعلامي بوكالة الأونروا في قطاع غزة، إنه لا يوجد شخص أو مكان آمن في قطاع غزة، و عمليات القصف لا تهدأ، ولا نستطيع إدخال أي إمدادات".

وأضافت مدير المركز الإعلامي بوكالة الأونروا في قطاع غزة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "TEN"، مساء اليوم الأربعاء الظروف الإنسانية في قطاع غزة مأساوية وكارثية وتزداد سوءاً.