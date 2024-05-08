تغيير موعد عزاء والدة كريم عبد العزيز

تقرر تعديل ميعاد عزاء سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، حيث قررت العائلة استقبال العزاء غداً في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بدلاً من الجمعة.

وكانت أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن موعد ومكان العزاء فى والدة النجم كريم عبد العزيز، وقالت فى بيان لها "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والاسى وفاة والده الفنان كريم عبد العزيز، صلاه الجنازة غدًا الخميس ظهرًا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم، والعزاء يوم الجمعه بمسجد الشرطة - الشيخ زايد، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة للدكتور اشرف زكى ومجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوا، وأنا لله وأنا اليه راجعون".

أعلن النجم كريم عبد العزيز، عن تفاصيل جنازة والدته السيدة سهير عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتبت الصفحة الرسمية للنجم كريم عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك نقلا عن المكتب الإعلامي له "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت الي رحمه الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبدالعزيز، وستشيع الجنازة غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر وسيقام العزاء بعد غدا الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

وأضاف البوست "ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمه الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة.. ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".

يشيع النجم كريم عبد العزيز جنازة والدته الراحلة السيدة سهير عبد العزيز بعد صلاة الظهر غداً الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم، حيث رحلت والدة كريم عبد العزيز منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكان كشف النجم كريم عبد العزيز خلال استضافته ببرنامج كلمة أخيرة للاعلامية لميس الحديدي، عن الشعرة الفاصلة بين كل صفات الشخصية وشخصية كريم عبدالعزيز نفسها التي يحبها الناس فكيف إستطاع كريم عبدالعزيز أن ينجح في جعل المشاهد يكره حسن الصباح ليرد قائلاً: هنا بنتكلم عن حب لشخص وليس لشخصية مممكن كريم عبدالعزيز يتحب علشان أدوار قدمها في السنما وغيرها أو علاقات شخصية لكن مستحيل حد هيحب شخصية حسن الصباح لو المشاهدد خرج من عقله ربطه بكريم لايمكن هيحب الشخصية «

وأكد أن أصعب المشاهد في مسلسل «الحشاشين» شهدتها قاعة الحكم بقلعة الموت وأن أصعب مشهد هو وفاة إبنه لان الصعوبة في المشهد هي أن أحاسيسه مستترة معلقًا: «بيمثل لجوه».

وأضاف: جرى تصويره في لوكيشن قاعة الحكم من قلعة «الموت» التي تحصن بها الصباح مؤسس طائفة الحشاشين قائلاً :«عاوزين نوصل الاحساس لانه في باديء الامر عندما جلس معي الكاتب عبدالرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي كنا نتحدث عن صفات حسن الصباح وابرزها ورغم إختلاف الكتب التي تحدثت عن ذلك لكن تبقى الصفة الرئيسية التي اجتمعت عليها كل الكتب هي الهدوء.

وأشار: المشاهد من حقه يكره الشخصية في أي عمل لكن أنا ماينفعش شأكره الشخصية وأنا بعملها لاني كده هعزلها عن صفاتها والنهارده نوعية المشاهد تغيرت وبقى بيشوف أفلام كتيرة وأعمال سواء مصرية او عربية وبالتالي لازم الفنان يصدق منطق الشخصية علشان أخلي الناس تكرهها ".



وكشف كريم عبد العزيز، أنه صدق في شخصية حسن الصباح إيمانه بنفسه والدعوة التي يقوم بها وأنه جعل الدعوة فوق اي حد حتى إبنه قائلاً : "أنا ككريم عارف الشخصية والطائفة لكن يجب أن أؤدي الدور بكامل الطبائع والخصال علشان أوصل الإحساس للمشاهد ".

وقال: المؤرخين إختلفوا في صفات كثيرة لحسن الصباح، إلا أن جميعها أجمع وأقر بهدوء شخصية الصباح رغم أني رجل عصبي وسخن : "كنت طول العمل بسأل المخرج هل أنا ممل ولا شغال على ميه واحدة ؟ وكان بيقولي إطلاقاً، وبالتالي كان عندي مساحة متر واحد مفروض أطلع فيها الغضب والزعل وكافة جوانب الشخصية سواء حب وغيره، ومن خصاله أن غضبه هاديء وحتى كلمة القتل كان بيقولها بهدوء".

وأضاف أن شخصية حسن الصباح المركبة كانت إستنزافاً وأنه في باديء الامر عندما وصلت إليه أوراق العمل كان مرعوباً لكنه في ذات الوقت ذكر أنه محظوظ لأن شخصية حسن الصباح كانت من نصيبه قائلاً : " فرقة الحشاشين شهدت كم هائل من الصناع والمنتجين والفنانين لتحقيقها عبر السينما فهي حدته عالمية غير مقتصرة علينا في مصر عرضت في سوريا في مسلسل وتركيا أيضاً والقنوات الاجنبية كاملة تحدثت عنها ".

وواصل: "شخصية حسن الصباح حدوته عالمية والتعامل مع قصة دولية التعامل معها بيكون مختلف تماماً ".

وأشار: "مافيش مراجع كافية عن الحشاشين لكني لم أترك أي شيء عن الحشاشين إلا وقرأته وشاهدته سواء أعمال تسجيلية أو غيرها أو أراء نقاد سواء في الداخل أو الخارج إلا وقرأها وشفت كل الأفلام التسجيلية".

وكشف النجم كريم عبد العزيز ردود أفعال الجمهور وتغيرها على مدار الحلقات لمسلسل الحشاشين: ردد الافعال تطورت مع تطور الاحداث مع الشخصة في السياق الدرامي لانه مع مرور الاحداث الشخصية تكتسب شراسة وشر وألهوية ذاتية وأنانية" .

وذكر أن حسن الصباح ليس له صور إلا واحدة قديمة تم رسمها بالفحم، وشفت الصورة وبناء على تلك المراجع والأفلام التسجيلية وآراء النقاد بالإضافة لنقاشاتي مع المخرج بيتر ميمي والكاتب عبد الرحيم كمال، والصورة الذهنية التخيلية، فكونت شخصية حسن الصباح التي قمت بتأديتها تخيلته كدا".

وأوضح: "أي صفات طبيعية في تقديم شخص له أتباع هو الهدوء والراحة علشان الناس متنفرش منه وعلشان يقدر يلعب بأفكاره ويسيطر على العقول، لأنه مافيش اختراق عقل وسيطرة دون هدوء العصبية ماتنفعش".

وأكد : حسن الصباح في أول الحلقات غير أخر عشر حلقات هي اخر خمسة بها ومختلف في أخر حلقتين شخصية كان معمول ليها خط بياني لانها رحلة منذ أن كان طفلاً حتى اصبح شاباً يافعاً ثم داعية شخصية صعبة ومركبة "

وقال النجم كريم عبد العزيز خلال استضافته ببرنامج" كلمة أخيرة": مسلسل "الحشاشين" كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضانى 2023 وأنه استغرق عامين وتلك المدة كانت هامة لطبيعة العمل الضخم.

وأضاف قائلاً : "مثل هذه الأعمال بطبيعتها الضخمة وحجم الاستعداد الضخم المطلوب لها من معارك وجرافيكس وغيرها من مونتاج تحتاج إلى وقت طويل مقارنة بالأعمال الأخرى وبالتالي ملحقناش علشان يخرج بهذه الصورة للجمهور".

وتابع خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلاً : "مثل هذه الأعمال بطبيعتها الضخمة وحجم الاستعداد الضخم المطلوب لها من معارك وجرافيكس وغيرها من مونتاج تحتاج إلى وقت طويل مقارنة بالأعمال الأخرى وبالتالي ملحقناش علشان يخرج بهذه الصورة للجمهور".

ولفت: دخلت شخصية حسن الصباح وأنا شايل كفني على إيدي فهي شخصية صعبة ومركبة.

وأشار: شخصية " حسن الصباح " هي مجازفة العمر ومن أصعب الأدوار التي مرت علي ولن يمر مثلها.

وأكد انه يعتبر تقديم تلك الشخصية هي مجازفة العمر قائلاً : ألف حمد وشكر لله لاني بعتبر العمل ده مجازفة عمري وهو أصعب الادوار التي مرت عليّ وسوف تمر".

واختتم: تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

وكشف فريق عمل "الحشاشين" خلال حلقتي البرنامج، عن تفاصيل العمل الدرامي الضخم الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان الماضي، والذي اعتبره الكثيرون نقلة مهمة في تاريخ الدراما المصرية.

وقدمت لميس الحديدى الحلقة من داخل قلعة آلموت "الحديدي" ويظهر خلال الحلقة كلا من بطل المسلسل كريم عبدالعزيز، الذي أكد أن دور "حسن الصبَّاح" كان التحدي الأكبر في مسيرته الفنية، المخرج الكبير بيتر ميمي، والكاتب عبدالرحيم كمال، في حوارٍ مُطوَّل حول صناعة العمل الذي استغرق عامين من الإعداد والتصوير، بالإضافة إلى الديكور، والمؤثرات البصرية للمعارك، وكذلك أعمال المونتاج.

وينضم للحوار أيضًا عددٌ من الفنانين المشاركين في العمل من بينهم: سوزان نجم الدين (الينار)، نضال الشافعي (الشيخ الغزالي)، سامي الشيخ (برزك أميد)، ومجموعة من الشباب المشاركين في العمل مثل: أحمد عبدالوهاب (يحيي)، سارة الشامي (نورهان)، محمد يوسف (صهبان).

عُرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.