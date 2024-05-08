درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم

يبحث الكثيرون عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على عدد من دول العالم؛ وذلك بسبب التغيرات المناخية التي تشهدها العديد من البلدان.

وتقدم بوابة "الوفد" درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 41 27

المدينة 40 25

الرياض 35 20

المنامة 32 26

أبوظبى 36 26

الدوحة 37 26

الكويت 36 22

دمشق 30 15

بيروت 27 21

عمان 31 18

القدس 31 19

غزة 26 19

بغداد 31 18

مسقط 35 30

صنعاء 25 15

الخرطوم 42 26

طرابلس 21 17

تونس 20 16

الجزائر 20 12

الرباط 25 14

نواكشوط 34 22

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 25 10

إسطنبول 20 14

إسلام آباد 38 22

نيودلهى 40 27

جاكرتا 34 25

بكين 30 18

كوالالمبور 34 25

طوكيو 17 11

أثينا 21 15

روما 27 12

باريس 22 11

مدريد 27 13

برلين 21 11

لندن 23 12

مونتريال 13 07

موسكو 06 00

نيويورك 21 10

واشنطن 25 15

أديس أبابا 24 14