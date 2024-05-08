هايتيرا تعرض أحدث حلولها التقنية لدعم مؤسسات إنفاذ القانون

أعلنت شركة "هايتيرا"، المتخصصة عالمياً في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات المتخصصة، اليوم، أنها ستكشف رسمياً عن مجموعة من أحدث منتجاتها وابتكاراتها خلال مشاركتها في المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024، والذي سيقام خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشارك "هايتيرا" في المعرض تحت شعار "نبتكر من أجل عالم أكثر أماناً"، وهو الشعار الأحدث للعلامة التجارية، والذي يعكس رؤيتها والتزامها المستمر بالابتكار باعتبارها الركيزة الأساسية لريادتها في مجال الاتصالات المتخصصة. وستسلط "هايتيرا" في جناحها بالمعرض (J10)، الضوء، على مهمتها الرامية إلى تقديم حلول متطورة وتقنيات مبتكرة مصممة لتعزيز سلامة العمليات والارتقاء بمستويات الكفاءة عبر مختلف القطاعات. وتشمل الحلول والمنتجات الجديدة التي ستكشف عنها "هايتيرا" في المعرض، الكاميرات التي يتم ارتداؤها على الجسم (BWC)، وبرمجيات إدارة الأدلة الرقمية (DEM)، وحل الضغط والتحدث عبر الهاتف الخلوي (PoC)، وخدمات اتصالات المهام الحرجة (MCS)، وتقنية الاتصال بالموجات الراديوية ثنائية الوضعية، وتقنية الاتصال بالموجات الراديودية ثنائية الاتجاه، وهاتف ذكي بخصائص أمان فائقة.

أعرب ستانلي سونج، رئيس شركة هايتيرا في الإمارات العربية المتحدة ونائب الرئيس العام للشركة، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ، مؤكداً أن الابتكار متأصل في صميم وجوهر أعمال الشركة وهو الركيزة الأساسية التي تستند إليها في مواصلة تقديم ابتكارات ذات قيمة مضافة للعملاء عبر مختلف القطاعات".

وأضاف سونج: "نتطلع خلال فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024 إلى عرض أحدث الابتكارات والحلول التي طورناها إضافة إلى التفاعل والتواصل مع الخبراء ورواد القطاع والعملاء وتبادل الأفكار والرؤى معهم، وتعزيز فهمنا لاحتياجاتهم، ونحن على يقين بأن مثل هذه المناقشات والتفاعلات ستسهم في تمكيننا من تطوير منتجات جديدة تلبي مختلف المتطلبات وتعزز التزامنا ببناء عالم أكثر أماناً وكفاءة".

ومن بين أحدث ابتكارات "هايتيرا" التي سيتم الكشف عنها في المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024، كاميرا الجسم SC880 5G - وهي عبارة عن كاميرا ذكية متطورة مزودة بمزايا متقدمة تمكن المستخدمين من تسجيل فيديوهات بدقة عالية فائقة الوضوح(UHD) إضافة إلى بث المحتوى مباشرة. وتضمن كاميرا SC880، المزودة بتقنية تثبيت الصورة الإلكتروني (EIS) وأضواء LED عالية الطاقة، التقاط صور ثابتة وواضحة ليلاً ونهاراً، حيث تعمل كأداة حيوية للكشف عن التفاصيل الأساسية أثناء العمليات. وتشمل الميزات البارزة الأخرى وظيفة الضغط والتحدث (PTT) بزرّ واحد والتي تحوّل الكاميرا بسلاسة إلى جهاز اتصال بتقنية الموجات الراديوية ثنائية الاتجاه مدعوم بحلول الضغط والتحدث عبر الهاتف الخلوي PoC الذي طورته هايتيرا، ما يوفر للمستخدمين مستوى عالياً من المرونة وتعددية الاستخدام.