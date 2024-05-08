وزيرالرياضة يشكر وزارة الداخلية والجهات المعنية على عودة الجماهير للملاعب (فيديو)

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر لكافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية على الموافقة على عودة الجماهير للملاعب.

عودة الجماهير للملاعب المصرية بداية جيدة للغاية

وقال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء اليوم أن عودة الجماهير للملاعب المصرية بداية جيدة للغاية، ومن الضروري توعية الجماهير بأهمية الحفاظ على السلوك الرياضي الجيد.

أضاف أشرف صبحي :" زيادة أعداد الجماهير في المباريات الأفريقية للأندية أمر في غاية الأهمية في هذا التوقيت ".

وتابع أشرف صبحي :" مباريات المنتخب كاملة العدد في المناسبات الأفريقية، وعلى الجماهير المصرية ان تكون ملتزمة لاستمرار عودة الجماهير للمدرجات".

وأعرب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عن سعادته بعودة الجماهير بالسعة الكاملة إلى المدرجات.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نريد عودة الجماهير إلى الملاعب بالسعة الكاملة .. الفرق الشعبية كان لها أوقات أفضل من الأهلي والزمالك، وكانوا يفوزون عليهما في ملاعبهما بفضل وجود الجماهير".



وأضاف: "إذا واجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري في الإسكندرية بحضور الجماهير لما كانت المباراة بهذه السهولة للأحمر".



وتابع: "تكلفة المباراة الواحدة في إستاد القاهرة 800 ألف جنيه، من بينها إيجار الملعب وشركات الأمن وللشركات الراعية، والحضور الجماهيري هو من سيعوض هذا المبلغ".



وأكمل: "حضور الجماهير سيجعل مكسب الأهلي والزمالك من كل مباراة 3 أو 4 مليون جنيه على الأقل.. كرة القدم تلعب من أجل الجماهير".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "معنى أن الدولة قررت زيادة عدد الحضور الجماهيري أن المدرج نضف.. الدولة لا يمكن أن تتحرك إلى هذا الأمر بأن من يتواجد في المدرجات ليست لديه أهداف سياسية، ويشجعون فرقهم فقط".