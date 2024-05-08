ميدو عن عودة الجماهير.. المدرج نضف

أعرب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عن سعادته بعودة الجماهير بالسعة الكاملة إلى المدرجات.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نريد عودة الجماهير إلى الملاعب بالسعة الكاملة .. الفرق الشعبية كان لها أوقات أفضل من الأهلي والزمالك، وكانوا يفوزون عليهما في ملاعبهما بفضل وجود الجماهير".



وأضاف: "إذا واجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري في الإسكندرية بحضور الجماهير لما كانت المباراة بهذه السهولة للأحمر".



وتابع: "تكلفة المباراة الواحدة في إستاد القاهرة 800 ألف جنيه، من بينها إيجار الملعب وشركات الأمن وللشركات الراعية، والحضور الجماهيري هو من سيعوض هذا المبلغ".



وأكمل: "حضور الجماهير سيجعل مكسب الأهلي والزمالك من كل مباراة 3 أو 4 مليون جنيه على الأقل.. كرة القدم تلعب من أجل الجماهير".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "معنى أن الدولة قررت زيادة عدد الحضور الجماهيري أن المدرج نضف.. الدولة لا يمكن أن تتحرك إلى هذا الأمر بأن من يتواجد في المدرجات ليست لديه أهداف سياسية، ويشجعون فرقهم فقط".