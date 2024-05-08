البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم يلا شوت

تبث مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم مباشرة، حيث يتأهب الفريق الأول للمباراة الهامة التي ستقام في استاد سانتياجو برنابيو. وتأتي هذه المباراة ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباشرة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

يلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مباراة اليوم بروح معنوية مرتفعة بعد فوز فريقه بلقب الدوري الإسباني في 36 مرة من تاريخه. استفاد الفريق من خسارة منافسه برشلونة أمام جيرونا في الجولة الـ 34 من الليجا، في مباراة أقيمت على ملعب استاد مونتيليفي.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم يلا شوت

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و في تمام 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية استاد سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ عبر رابط أخر من خلال الضغط هنا ..

مشاهدة ريال مدريد وبايرن ميونخ بث مباشر بدون تقطيع

شاهد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ اليوم في منافسات دوري أبطال أوروبا دور نصف النهائي، في رحلة البحث عن لقب التشامبيونزليج هذا الموسم بين العديد من المواجهات المشتعلة التي ينتظرها الجميع.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يتم نقل كافة أحداث المباراة علي شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا بتعليق صوتي حفيظ دراجي، من خلال تخصيص قناة beIN Sport 1 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي علي التشكيل التالي للنادي الملكي أمام نظيره نادي بايرن ميونخ، في إطار منافسات مباراة الإياب من دور نصف نهائي من زمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأتي التشكيل كتالي:

في حراسة المرمى: لونين.

في خط الدفاع: ميندي – ناتشو – كارفاخال – روديجير.

في خط الوسط: توني كروس – تشواميني – فالفيردي – جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: ابراهيم دياز – رودريجو جوس.