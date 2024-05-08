شروط وأسعار أراضي وزارة الإسكان الأكثر تميزًا

وزعت أراضي الإسكان الأكثر تميزًا 2024 في الطرح الجديد بـ 15 محافظة على مستوي جمهورية مصر العربية، ويتم توزيعها بناءً على المحاور الإسكانية التابعة لمشروع مسكن.

وينتهي التقديم على قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزًا في 30 من شهر مايو الجاري، والتي كانت قد طرحتها وزارة الإسكان بعدد من المدن الجديدة، وطرحت الإسكان أراضي الأكثر تميزًا بعدد65 قطعة أرض في مدن 15 مايو، 6 أكتوبر ، والعاشر من رمضان، والشروق.

الأوراق المطلوبة لحجز أراضي (مشروع مسكن 2024):

إقرار بعدم التخصيص.

صورة البطاقة الشخصية للمتقدم.

صورة البطاقة الشخصية لزوجة المتقدم.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من شهادة الزواج.

شهادة ميلاد أطفال المتقدم.

إيصال سداد رسوم التقديم.

أسعار أراضي وزارة الإسكان الأكثر تميزًا:

6 أكتوبر 12 ألف جنيه للمتر الواحد.

الشروق 13394 جنيهًا للمتر الواحد.

مدينة 15 مايو 8935 جنيهًا للمتر الواحد.

العاشر من رمضان 6961 جنيهًا للمتر الواحد.

شروط حجز أراضي (مشروع مسكن) 2024

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة أثناء تاريخ بدء الحجز.

يجب التقديم شخصيًا، حيث لا يجوز التقديم عن طريق الغير.

تقديم إيصال سداد كراسة الشروط الخاصة بالطرح الرابع لأراضي الإسكان.

تقديم إثبات مفردات راتب، أو ما يعادله، بما يضمن قدرة المتقدم على سداد ثمن الأرض.

لا يحق لأي فرد من أفراد الأسرة (الزوج «المتقدم» – الزوجة – الأولاد القصر) التقديم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المُعلن عنها، وفي حالة مخالفة هذا الشرط، يتم استبعاد جميع أفراد الأسرة من عملية الحجز، حيث يجب ألا يكون قد خُصص من قبل قطعة أرض للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته.

في حالة تقديم أكثر من عميل على قطعة الأرض، فإن الأولوية تكون للمتقدم صاحب أعلى نسبة استكمال لثمن الأرض خلال شهر من التخصيص.

رابط التقديم على أراضي الإسكان الأكثر تميزًا للتسجيل لحجز قطعة أرض أضغط هنـــــــا.