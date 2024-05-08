يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن رابط حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزًا 2024، حيث ينتهي التقديم على قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزًا في 30 من شهر مايو، والتي كانت قد طرحتها وزارة الإسكان بعدد من المدن الجديدة.

وطرحت الإسكان أراضي الأكثر تميزًا بعدد 65 قطعة أرض في مدن 15 مايو، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، والشروق، وتم توزيع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا 2024 في الطرح الجديد بـ 15 محافظة على مستوي جمهورية مصر العربية، حيث يتم توزيعها بناءً على المحاور الإسكانية التابعة لمشروع مسكن.

رابط التقديم على أراضي الإسكان الأكثر تميزًا للتسجيل لحجز قطعة أرض اضغط هنــــــــا.

وجاءت أماكن الأراضي الأكثر تميزًا كالتالي:

محور أراضي الإسكان المميزة:

826 قطعة أرض في (برج العرب الجديدة ــ ملوى الجديدة ــ ناصر الجديدة (غرب أسيوط)، أخميم الجديدة ــ الفشن الجديدة).

محور أراضي الإسكان المتوسطة:

856 قطعة أرض في (غرب قنا ــ أسيوط الجديدة ــ مدينة بدر ــ السادات ــ المنيا الجديدة ــ طيبة الجديدة)، وذلك لإستهداف وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية إلى تحقيق إيرادات تصل إلى 538 مليون جنيه من بيع الأراضي الأكثر تميزًا.

بالخطوات.. القرعة العلنية على وحدات مشروع جنة مصر15 مايو

فيما كشف حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية "المرحلة التكميلية" باستاد المقاولون العرب، للذين لم يحالفهم الحظ ولم يقوموا بسحب مقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية والمتقدمين برغباتهم على الموقع الإلكتروني online خلال الفترة من 3/3/2024 : 21/3/2024 بمشروعات محددة.

وسيتم إجراء القرعة يومي 15/5/2024 و16/5/2024، وعلى الراغبين في حضور القرعة التواجد بمقر إجراء القرعة في اليوم المحدد من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور.

كما سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهراً للبدء في إجراء القرعة، وسيتم السماح بحضور القرعة للمتقدمين فقط " توقيع المتقدم شخصياً أو من ينوب عنه بتوكيل خاص ".

وسيتم إعلان نتائج القرعات على موقعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وبمقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، وفرع البنك بالمدينة.