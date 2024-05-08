بعد إزاحة الستار عن تمثاله .. انطلاق حفل تأبين العامري فاروق بمقر الأهلي بالجزيرة

انطلق حفل تأبين الوزير العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، انطلق منذ قليل، بحضور مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وأسرة الفقيد ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية، ولفيف من مسئولي الرياضة المصرية.



وقام مجلس الإدارة بإزاحة الستار عن تمثال الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي، الذي تم تصميمه خلال الفترة الأخيرة، وتم إطلاق اسمه على المبنى الإداري بمقر النادي بالجزيرة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي ، في العاشرة من مساء يوم السبت الموافق 18 من شهر مايو الجاري على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس التونسية ، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.



ونجح الأهلي في العبور إلى النهائي على حساب منافسه مازيمبي الكونغولي ، بينما جاء تأهل الفريق التونسي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بالفوز ذهابًا وإيابًا بالنتيجة ذاتها هدف من دون رد.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قد نجح في تحقيق فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري الممتاز.