توت عنخ آمون بطلاً لكأس مصر للسيدات على حساب وادي دجلة

نجح فريق توت عنخ آمون ، في التتويج ببطولة كأس مصر للسيدات ، اليوم الأربعاء عقب فوزه على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما عصرًا على استاد الدفاع الجوي ، ليحافظ على لقبه الموسم الثاني على التوالي.



وتواجدت الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، خلال اللقاء وحضرت مراسم التتويج.

كما تواجد المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز في مقصورة الاستاد لحضور اللقاء والترحيب بالضيوف، والذين كان على رأسهم الدكتور عصام سراج مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمسئولة عن الكرة النسائية، والسيد محمد وصفي الرئيس التنفيذي لشركة right to dream Egypt ونادي توت، والسفير الفرنسي بالقاهرة.