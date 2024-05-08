السوق العقارى مرشح لتوسعات كبيرة الفترة المقبلة

أيمن سامى رئيس مكتب جيه إل إل مصر:

الأسعار ترتفع 83% سنويًا فى 6 أكتوبر و95% بالقاهرة الجديدة

قال أيمن سامى، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، إن السياسات الحكومية المشجعة التى تستهدف تحفيز الاقتصاد وما صاحبها من استقرار أكبر فى سعر العملة، ترجح أن يشهد السوق توسعًا كبيرًا خلال الفترة القادمة؛ إذ يستعد المستثمرون المحليون والدوليون وملاك المنازل والأطراف المعنية بالقطاع العقارى لجنى المكاسب خلال هذا العام فى ظل استمرار وتنامى التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الكبرى فى البنية التحتية.

أضاف سامى، أن العقارات بوصفها محركًا رئيسيًا للاقتصاد، تعد ركيزة أساسية فى مسيرة النمو بمصر.

ولا تزال النظرة المستقبلية طويلة المدى لسوق العقارات فى القاهرة إيجابية بفضل تجدد الثقة فى الاقتصاد المصرى واستمرار الطلب على أنواع متنوعة من فئات الأصول العقارية.

وكشفت شركة جيه إل إل، للاستشارات والاستثمارات العقارية، فى بيان لها، عن زيادة كبيرة فى ثقة المستثمرين بالسوق العقارى على خلفية الطفرة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات ملموسة لتحقيق الاستقرار فى سعر العملة، وهو ما يمثل نقطة تحول فى النمو المستدام وتطور سوق العقارات فى مصر.

قالت الشركة فى تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات فى القاهرة خلال الربع الأول من 2024 إنه فى ظل استمرار جهود الحكومة المصرية للتخفيف من أعبائها المالية والعمل فى نفس الوقت على تأكيد مكانتها كسوق جاذبة للاستثمارات المستقبلية، سجل قطاع الوحدات السكنية بداية قوية خلال الربع الأول من العام الحالى، إذ تم إنجاز أكثر من 7000 وحدة، معظمها ضمن مشاريع التطوير ذات المخططات الرئيسية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالى معروض السوق من الوحدات السكنية إلى نحو 276 ألف وحدة، ومن المتوقع إنجاز نحو 24 ألف وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.

وشهدت أعمال البناء والتسليم تقدمًا كبيرًا فى هذا القطاع، وشرع العديد من المطورين فى تدشين مشاريع جديدة والإعلان عن خطط للتوسع، لا سيما فى القاهرة الجديدة وتوسعتها القادمة شرقًا. ومن بين المشاريع البارزة المرتقبة مشروع «آت إيست» الذى تطوره شركة الأهلى صبور فى مدينة المستقبل ومشروع «ذا كريست» الذى تطوره شركة الكازار للتطوير العقارى فى القاهرة الجديدة.

وشهد السوق الثانوى فى القاهرة ارتفاعًا غير مسبوق فى أسعار البيع، حيث تصاعدت الأسعار بشدة فى وقت قصير لتصل الزيادة إلى نحو 83% سنويًا فى مدينة السادس من أكتوبر و95% فى القاهرة الجديدة، وبالمثل، شهدت أسعار الإيجارات زيادة سنوية حادة بواقع 42% فى السادس من أكتوبر و43% فى القاهرة الجديدة.