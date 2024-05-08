الأربعاء 08 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نصف نهائي أبطال أوروبا .. تشكيل ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ في مواجهة الإياب

أنشيلوتي
أنشيلوتي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني،  التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب السنتياجو برنابيو في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ، تحت صافرة البولندي، سيمون مارتشينياك.
 

txt

٦ لاعبين خارج قائمة الزمالك فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية


ويمثل الريال في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: لونين.
الدفاع: ميندي، روديجير، ناتشو، كارفاخال.
خط الوسط: تشواميني، كروس، فالفيردي، بيلينجهام.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

بينما جاءت مقاعد بدلاء الفريق الإسباني على النحو التالي :
كيبا، كورتوا، فاسكيز، ميليتاو، مودريتش، خوسيلو، سيبايوس، فيران جارسيا، ابراهيم دياز، أردا جولر، كامافينجا.
كانت مواجهة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي بألمانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

مواد متعلقة

إزاحة الستار عن تمثال الراحل العامري فاروق بمقر الأهلي بالجزيرة
الجريدة الورقية