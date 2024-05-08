نصف نهائي أبطال أوروبا .. تشكيل ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ في مواجهة الإياب

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب السنتياجو برنابيو في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ، تحت صافرة البولندي، سيمون مارتشينياك.





ويمثل الريال في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: ميندي، روديجير، ناتشو، كارفاخال.

خط الوسط: تشواميني، كروس، فالفيردي، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.



بينما جاءت مقاعد بدلاء الفريق الإسباني على النحو التالي :

كيبا، كورتوا، فاسكيز، ميليتاو، مودريتش، خوسيلو، سيبايوس، فيران جارسيا، ابراهيم دياز، أردا جولر، كامافينجا.

كانت مواجهة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي بألمانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.