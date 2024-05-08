كنوز الوطن

الأربعاء 08/مايو/2024 - 08:20 م 5/8/2024 8:20:35 PM

فى زيارتى الأخيرة إلى جامعة الفيوم، لاحظت الجهود الرائعة التى تبذلها الجامعة فى تعزيز فرص العمل وتعزيز القيم الوطنية بين طلابها، حيث كانت الزيارة الأولى خلال ملتقى التوظيف الأول الذى نظمته الجامعة، والذى شهد حضورًا مميزًا من محافظ الفيوم والدكتور ياسر حتاتة ونائب رئيس الجامعة النشيط الدكتور عاصم العيسوى، وشاركت العديد من الشركات الكبرى ومجمع عمال مصر فى هذا الملتقى بهدف توفير فرص التدريب والعمل لخريجى الجامعة فى مختلف التخصصات.

لفت انتباهى الاهتمام الكبير الذى يوليه فريق عمل الجامعة والمركز الإعلامى بقيادة الدكتور عماد عيد السلام ومعاونيه لتنظيم وإعداد هذا الملتقى، إذ يعكس هذا الاهتمام التزام الجامعة بمساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل تتناسب مع تطلعاتهم ومستقبلهم، ومن خلال الإقبال الكبير الذى شهده الملتقى من قبل الشباب الراغب فى التسجيل لفرص التدريب والتوظيف يمكن القول إن هذا الجهد حقق نجاحًا كبيرًا.

تضمنت الزيارة الثانية مشاركتى فى محاضرة بالجامعة حول الاحتفال بعيد تحرير سيناء وكيفية التعامل مع التحديات الإعلامية. تمت مناقشة قضايا بناء الوعى وحماية العقول، وكيف حققت مصر الانتصار بعد الانكسار. كما تمت مناقشة جهود الدولة فى التنمية الشاملة والبناء والإعمار، والتحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها مصر، بالإضافة إلى الجهود المصرية لحل أزمات المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى.

من خلال جهودها الطيبة وإدارتها الحكيمة والمبدعة، نجحت جامعة الفيوم فى تعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن بين طلابها وتخريج جيل واعٍ وملتزم بالقيم الوطنية.. وأود أن أعرب عن تقديرى واحترامى لقيادة الجامعة وقطاع خدمة المجتمع والدور الوطنى الذى تقوم به جامعة الفيوم فى هذه الفترة من تاريخ الوطن، حيث إنها جهود قيّمة تستحق التكريم والتقدير.

بشكل عام، يمكن القول إن جامعة الفيوم تعمل بجد لتحقيق التطلعات والاحتياجات الوطنية والمجتمعية. من خلال توفير فرص العمل والتدريب للخريجين، تساهم الجامعة فى مواجهة التحديات التى يواجهها الشباب فى سوق العمل. كما تسعى الجامعة لتعزيز الوعى والقيم الوطنية بين طلابها، وهو أمر بالغ الأهمية فى تكوين جيل متميز ومسؤول.

لذا، يجب أن نثنى على الجهود المبذولة من قبل قيادة الجامعة وفريق العمل ونحث على مواصلة هذا المسار الناجح. من خلال تعزيز التعليم وتوفير فرص العمل وتعزيز القيم الوطنية، يمكن لجامعة الفيوم أن تشكل نموذجًا يحتذى به فى تعزيز التنمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل للشباب والمجتمع.