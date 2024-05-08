كلام_X_الرياضة

الأربعاء 08/مايو/2024 - 08:18 م 5/8/2024 8:18:43 PM

إلى من يهمه الأمر.. تم التعاقد مع بى إن سبورت منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا بعقد رسمى وبناءً عليه تم إعطاؤهم البطاقة الائتمانية حتى يتم خصم الاشتراك شهريًا دون أى عوائق وعند تجديدها يتم إمدادهم بالبطاقة المحدثة، واستمرت العلاقة التعاقدية مع الـ سى. ان. (الوسيط) المصرى للبى إن.

وكان يتم تجديد العقد سنويًا وبزيادة مطردة فى أسعار الاشتراك طوال مدة هذه الفترة، وفجأة وفى هذا الشهر وبدون مقدمات تم قطع الإرسال بحجة أن التعاقد انتهى وإن مدته كانت سنة واحدة فقط! يا سلام! عقد إيه الذى مدته سنة واحدة وهو مستمر لما يقرب من خمسة عشر عامًا! ولكن كالعادة خرجوا علينا بحجة جديدة إنه تعاقد جديد بزيادة فى الأسعار! ماذا؟ بالله عليكم أنتم طوال الفترة السابقة تمت زيادة قيمة الاشتراك فى أكثر من مرة ولم تقطعوا الإرسال! عجايب على رأى الريحاني! ونسأل هل هذا أسلوبكم فى احترام التعاقدات بينكم وبين عملائكم بأن يتم قطع الإرسال دون سابق إنذار؟

إن شرطنا للتعاقد معكم تم بناؤه على احترام تعاقدنا وليس العكس! عليكم العلم أن تصرفكم هذا غير مقبول تحت أى مسمى.

بالإضافة إن لدى السى إن أى هنا مشكلة فى إن كل عروض البى إن من تخفيضات وهدايا والمطبقة على العالم كله لا يتم تطبيقها على مصر! هذا بدون سبب معروف وهو الأمر المحير وغير المفهوم، وعند الاستفسار منهم؟ طالبوا أن أقوم شخصيًا بالاتصال بالبى إن وتقديم شكواى لهم!.. وهذا موقف يدل على الاستسلام وقبول هذه التفرقة فى التعامل! وهو تقصير أخر فى حق عملاء الـcne!

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