ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا 9 جرائم متنوعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية على مختلف المحافظات، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (3) تشكيلات عصابية ضمت (6) متهمين إرتكبوا (9) حوادث متنوعة .



صرح مصدر أمنى بأنه بتاريخ 7 مايو الجاري، تعرض رجل أعمال كندي الجنسية يقيم بالبلاد بصفة دائمة لحادث إطلاق نار جنائي بالإسكندرية.

فريق بحث لكشف لغز مقتل رجل أعمال كندي بالإسكندرية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

ومن جهة أخرى أصدر المحامي العام لنيابة حلوان الكلية، قرارًا بإحالة ياسمين صاحبة أشهر صفحة فيس بوك فى حلوان وذلك لاتهامها بانتحال صفة رجل وتسجيل فيديوهات لسيدات من كل أنحاء القاهرة وتهديدهم وابتزازهم بصور وفيديوهات جنسية وانتحال صفة ضابط شرطة لتهديد الضحايا واستغلالهم.

إحالة ياسمين صاحبة أشهر صفحة فيس بوك للجنايات

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة هددت المجني عليها كتابةً بإفشاء أمور مخدشة لشرفها مهدداً إياها بنشر أمور شخصية لها تحصلت عليها منها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب دفع مبالغ مالية وبتكليف بأمر إرسال الصور ومقاطع مصورًا لها.

كما انتهكت حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهم ملتقطة لهم صورًا بمكان خاص بأحد مواقع وقامت بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي التيك توك - والتي تنتهك خصوصيتهم وأرسلت إليهم بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية على تطبيقي - الفيس بوك والواتس أب دون رضائها.



كما تعمدت إزعاج المجني عليهم بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وتداخلت في إحدى الوظائف العمومية - ضابط الشرطة دون أن يكون لها صفة رسمية من الحكومة أو أذن منها بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.