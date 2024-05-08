بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ alreal Sport Live يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم على نطاق واسع وبفارغ الصبر مواجهة مثيرة في عالم كرة القدم الأوروبي، حيث يتجه أضواء الأضواء نحو المباراة الحاسمة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وأسفرت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومضيفه بايرن ميونخ، التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ، عن بالتعادل (2-2)، ليتأجل الحسم غدا الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

في المقابل، يسعى بايرن ميونخ لمصالحة جماهيره عقب سقوط في وقت سابق أمام فريق شتوتجارت بنتيجة 3-1، في المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الألماني.

ويحتل البايرن المركز الثاني حاليًا في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن شتوتجارت الثالث برصيد 67 نقطة، حيث فقد الفريق اللقب لصالح منافسه باير ليفركوزن.

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ويقاتل الفريق البافارى بقيادة مدربه توماس توخيل، من أجل إقصاء ريال مدريد والحفاظ على فرصته في التتويج باللقب الوحيد هذا الموسم وعدم الخروج بموسم صفرى.

خط سير الطرفين بموسم 2024

قدم الناديين مستويات متقاربة تقريبا طوال الموسم الجاري، ولكن فرض الملكي سيطرته بشكل أكبر، ويأتي خط سير الطرفين بالموسم الجاري كما يلي:

سيدخل ريال مدريد مواجهته أمام ضيفه الألماني بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد أن نجح في التتويج بطلاً للدوري الإسباني 2024، للمرة الـ 36 في تاريخه، بعد انتصاره السبت الماضي على قادش بنتيجة “3-0″، بالتزامن مع هزيمة أقرب ملاحقيه، برشلونة في مباراته أمام جيرونا بنتيجة 2-4.

وعلى الجانب الأخر، وعلى الرغم من محاولة البايرن المستميتة لمواصلة سيطرته على لقب الدوري الألماني، إلا أن فريق باير ليفركوزن، بقيادة المدرب تشابي ألونسو، قد تمكنوا من إنهاء سطوة بايرن ميونخ على لقب البوندسليجا، والتي استمرت لـ 11 موسمًا متتالياً.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ عبر إحدى قنواتها وخصصت الشبكة قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 لنقل المباراة المرتقبة.