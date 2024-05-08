النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة خلال جلسة، اليوم الأربعاء 8 مايو، في وقت أظهرت فيه بيانات القطاع ارتفاعا في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة بما يشير إلى ضعف محتمل في الطلب كما ساد الحذر توقعات الإمدادات قبل اجتماع لتكتل أوبك+ في الشهر المقبل.

أسعار النفط

وهبطت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 30 سنتا أو بنسبة انخفاض تعادل 0.36% ليصل إلى مستوى 82.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:48 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 25 سنتا أو بنسبة انخفاض تعادل 0.32% ليصل إلى مستوى 78.13 دولار للبرميل .

وشهد أسعار النفط للخامان تراجعا محدودا في الجلسة الماضية بفعل مؤشرات على تراجع في شح المعروض وضعف الطلب العالمي على النفط بعد تقرير لتوقعات وكالة الطاقة الدولية صدر أمس الثلاثاء.

مخزونات النفط الخام الأمريكية حققت زيادة بنحو 509 آلاف

مخزونات النفط الخام

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية بما يصل الى نحو 509 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو/أيار وفقا لما نقلته مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأميركي. وأضافت أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت أيضاً.

ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية لمخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش. وتوقع محللون استطلعت آراءهم تراجع مخزونات الخام الأميركية بما يصل الى نحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

كما ضغطت على الأسواق توقعات سادها الحذر بشأن خفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في تكتل (أوبك+) قبل اجتماع للسياسة في الأول من يونيو، بحسب الاسواق العربية.

وقال محللون من آي.إن.جي "تعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية بسبب تزايد الجلبة المحيطة بسياسة إنتاج أوبك+... التوقعات هي أن الدول الأعضاء ستمدد الخفض الطوعي الإضافي للإمدادات لما بعد الربع الثاني من هذا العام".

كما شكلت آمال التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة ضغطا إضافيا على أسعار النفط في الجلسات القليلة السابقة.