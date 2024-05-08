2 % تراجعًا في أسعار النفط .. وخسارة برينت 82 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بـ بورصة نيويورك، في وقت أظهرت فيه بيانات القطاع ارتفاعا في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بما يشير إلى ضعف محتمل في الطلب، كما ساد الحذر توقعات الإمدادات قبل اجتماع لـ«أوبك بلس» في الشهر المقبل.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.18 في المائة إلى 81.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:33 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.3 في المائة إلى 77.12 دولار للبرميل.

وشهد الخامان تراجعاً محدوداً في الجلسة الماضية بفعل مؤشرات على تراجع في شح المعروض وضعف الطلب العالمي على النفط.

غير أن تقريراً غير رسمي من معهد النفط الأميركي، صدر الثلاثاء أشار إلى زيادة مخزونات الخام الأميركية 509 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو (أيار)، وفقاً لوكالة «رويترز».

ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية لمخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم تراجع مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

كما ضغطت على الأسواق توقعات سادها الحذر بشأن خفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك بلس) قبل اجتماع للنظر في سياسة الإنتاج في الأول من يونيو (حزيران).

وقال محللون من «آي إن جي»: «تعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية بسبب تزايد الجلبة المحيطة بسياسة إنتاج أوبك بلس، التوقعات هي أن الدول الأعضاء ستمدد الخفض الطوعي الإضافي للإمدادات لما بعد الربع الثاني من هذا العام».

كما شكلت آمال التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة ضغطا إضافيا على أسعار النفط في الجلسات القليلة السابقة.

يُعد النفط في الولايات المتحدة صناعةً رئيسية منذ وقتٍ قصير بعد اكتشاف النفط في منطقة أويل كريك في تيتوسفيل في ولاية بنسلفانيا في عام 1859، تشمل صناعة النفط التنقيب عن الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية وإنتاجهم ومعالجتهم (تكريرهم).

استخرجت صناعة النفط 4.46 مليار برميل من النفط الخام في الولايات المتحدة في 2019 وهو رقمٌ قياسي، بقيمة متوسط سعر رأس البئر 55 دولارًا للبرميل. كان إنتاج النفط لعام 2019 أكثر من ضعف الإنتاج قبل عشر سنوات، في عام 2009.

حقّق إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة مستوياتٍ قياسية جديدة لكلّ عام بدءًا من عام 2011 حتى عام 2014. بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسوّق في عام 2014، 74.7 مليار قدمٍ مكعب في اليوم، بزيادةٍ بلغت 44% عن معدّل 51.9 مليار قدم مكعب في اليوم في عام 2005. وخلال الفترة الزمنية نفسها، زاد إنتاج سوائل الغاز الطبيعي بنسبة 70%، من 1.74 مليون برميل يوميًا في 2005 إلى 2.96 مليون برميل يوميًا في 2014. في أبريل 2015، جرى إنتاج الغاز الطبيعي بمعدّل 79.4 مليار قدم مكعب في اليوم الواحد.