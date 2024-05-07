النفط يرتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

شهدت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-5-2024، بعد أن قصفت إسرائيل مدينة رفح في غزة، في حين استمرت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار مع حماس دون التوصل إلى اتفاق.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 83.56 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا، أو 0.31 بالمئة إلى 78.72 دولار للبرميل.

وقال يب جون رونغ استراتيجي السوق في آي.جي "فتحت أسعار النفط هذا الصباح على ارتفاع مع وجود بعض العراقيل في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس مما دفع المتعاملين في السوق إلى حساب تأثير التوترات الجيوسياسية التي من المحتمل أن تستمر لفترة أطول".

وأضاف يب أن المشاركين في السوق يترقبون البيانات الجديدة لمخزونات الخام الأميركية.

ويتوقع استطلاع أولي أجرته رويترز الاثنين، أن تكون مخزونات النفط الخام والمنتجات الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي. وقد تهبط مخزونات الخام ​​بنحو 1.2 مليون برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو، بناء على توقعات المحللين.

وأغلقت أسعار النفط على ارتفاع عند التسوية أمس الاثنين لتعوض بشكل ما خسائر الأسبوع الماضي. وتكبد كلا العقدين أكبر خسائر أسبوعية في ثلاثة أشهر مع تركيز السوق على بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة والتوقيت المحتمل لخفض سعر الفائدة الأميركية. ووافقت حركة حماس أمس الاثنين على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة من مصر وقطر، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها ومضت قدما في استهداف رفح بينما تخطط لمواصلة المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق.

وقصفت القوات الإسرائيلية رفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة جوا وبرا وأمرت السكان بمغادرة أجزاء من المدينة التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني نازح.

وتلقت أسعار النفط دعما مع عدم إعلان نهاية للحرب المستمرة منذ سبعة أشهر إذ يشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي التصعيد الإقليمي للحرب إلى اضطراب إمدادات النفط الخام في الشرق الأوسط.

كما أدى تحرك السعودية لرفع أسعار البيع الرسمية لخامها المباع إلى آسيا وشمال غرب أوروبا ومنطقة البحر المتوسط ​​في يونيو إلى دعم الأسعار، مما يشير إلى توقعات بطلب قوي هذا الصيف.

وفي الوقت نفسه، حد ارتفاع الدولار من مكاسب العقود الآجلة للنفط لأنه يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات أخرى. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية إلى 105.18 نقطة بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.