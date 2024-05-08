غزل المحلة يصعد رسميًا لدوري نايل

حسم فريق غزل المحلة تحت قيادة مدربه أحمد عيد عبدالملك، بطاقة التأهل بشكل رسمي للدوري المصري الممتاز" دوري نايل"، وذلك بعد فوزه اليوم علي نظيره بروكسي في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.

وتقدم عبد الرحيم عمورى للمحلة في الدقيقة العاشرة من خطأ فادح لمدافع بروكسى الذى أخطأ الكرة وأودعها لاعب المحلة في المرمى ، قبل أن يعود محمد صبرى من إدراك هدف التعادل في منتصف الشوط الأول .

ومع نهاية الشوط استطاع محمد جابر إحراز الهدف الثانى للمحلة من ركلة جزاء احتسبها حماده القلاوى حكم المباراة وأشهر الكارت الأحمر لمدافع المحلة ، ليتقدم زعيم الغربية بهدفين مقابل هدف ، ينهى بعدها حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بتفوق المحلة على بروكسى بهدفين لهدف .

وفي الدقيقة 84 نجح المهاجم عبده يحي من تسجيل الهدف الثالث لفريق غزل المحلة من ضربة ركنية سجلها قابلها بقدمه ويسكنها في شباك بروكسي ليعزز التقدم بالهدف الثالث.

بذلك يصبح فريق غزل المحلة هو ثاني الأندية المتأهلة لدوري الأضواء بعدما نجح فريق بتروجيت مؤخرا من حجز بطاقة الصعود.

وضم تشكيل غزل المحلة كلا من «عمرو شعبان، عمرو الجزار، أحمد طارق، عموري، يحيى زكريا، محمود عبدالعزيز، بسام وليد، خالد الإخميمي، أحمد رفعت، محمد جابر، عبده يحيى».