محافظ القاهرة: مستمرون في الدفع بالكوادر الشابة وتمكين المرأة بالوظائف القيادية 

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مدير عام مبانى بمديرية الإسكان والمرافق، وسكرتير عام حى بدرجة مدير عام، ومدير الإدارة العامة لشؤون الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة ، ومدير عام الإدارة العامة للاستحاقات والمزايا بديوان عام محافظة القاهرة، ومدير عام الإدارة العامة للطرق بمديرية الطرق والنقل، ومدير عام الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة بالديوان العام لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها .

ضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030



وأكد محافظ القاهرة علي استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية فى رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها .



وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لعدد ٤٤ من المتقدمين ، حيث يتم فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية ، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة .

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، شهد جلسة مراجعة بعثة البنك الدولى لمنتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى التى افتتحها د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بحضور محافظى الجيزة والقليوبية .

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أهمية هذا المشروع في اطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في ملف المخلفات البلدية الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية .

وقدم اللواء خالد عبدالعال الشكر الي وزارتي البيئة والتنمية المحلية والبنك الدولي علي الدعم والجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع المهم ، مشيرا الي ان المحافظة قامت خلال الفترة الماضية بخطوات استباقية في هذا الملف .

واستعرض محافظ القاهرة خلال الإجتماع جهود محافظة القاهرة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية حيث قامت محافظة القاهرة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (۱۰۰مليون شجرة) بزراعة ٥٠٠ ألف شجرة مثمرة تم استلامها من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، حيث تم زراعة ٣٥٠ ألف شجرة داخل الحدائق والمدارس والجامعات والشوارع والطرق الرئيسية والمحاور ، وزراعة ١٥٠ ألف شجرة موزعة على ٣٨ حى داخل المحافظة ، كما تم زيادة الرقعة الخضراء داخل القاهرة بنسبة 20 % من خلال زيادة مساحة الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وأسفل الكبارى ، وتم تكليف الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بأعمال العناية والصيانة والرى للحفاظ عليها .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم شراء ١٥١ أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي منهم ٨٥ أتوبيس مكيف وهي سيارات صديقة للبيئة وتوفر في تكاليف التشغيل ، كما تم شراء (٧٠) أتوبيس تعمل بالكهرباء من وزارة الانتاج الحربي ، وتم إنشاء البنية الأساسية اللازمة لتشغيل هذه الاتوبيسات بالهيئة ، كما تم وضع خطة لتحويل (١٩٦٢) أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار علي ٦ مراحل وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد ٣٢٧ أتوبيس ، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية .

وأضاف محافظ القاهرة أنه فى مجال الطاقة والكهرباء قامت محافظة القاهرة بتحويل المباني الداخلية بالديوان للعمل بالطاقة الشمسية ، وتم تحويل (12) مبنى من أحياء المحافظة للعمل بالطاقة الشمسية وجاري العمل على تطبيق الطاقة الشمسية على باقي الاحياء ، كما تم استبدال 270256 من كشافات أعمدة الإنارة للعمل بلمبات موفرة منهم 70 ألف عمود انارة يعمل بالطاقة الشمسية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة قامت بإتخاذ عدة إجراءات وقائية فى مجال التعامل مع الملوثات الحادة لهواء القاهرة والسحابة السوداء من بينها الحد من الانبعاثات الحرارية الصادرة عن الانشطة الصناعية ( المسابك - الفواخير ) ، ومنع الحرق المكشوف للقمامة ، والتعامل مع ظاهرة الاشتعال الذاتي للمقالب العشوائية ،والحد من انبعاثات عوادم السيارات والمركبات ، وحصر بؤر تلوث الهواء بدقة والتعامل معها بكل حزم بما يتوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وتكثيف المراقبة الجيدة على المقالب العمومية والمناولات لتجميع القمامة