برنامج تدريبى بدنى للاعبي الزمالك قبل السفر إلى المغرب

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً بدنياً قوياً للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم داخل أرضية الملعب، وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيز الجميع بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام نهضة بركان.

و بعد ذلك خاض اللاعبون فقرة تأهيلية بالكرة بعدما تقسيمهم إلى عدة مجموعات ، تحت إشراف أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على متابعة هذه الفقرة للاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي