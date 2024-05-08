إسرائيل تهدم عشرات المنازل في قرية لفلسطيني الداخل بصحراء النقب.. فيديو

هدمت السلطات الإسرائيلية يوم الأربعاء 47 منزلاً في قرية أم بطين البدوية في صحراء النقب، وذلك بسبب بنائها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ويعيش عشرات الآلاف من البدو العرب الفلسطينيين في تجمعات غير معترف بها في جنوب إسرائيل منذ عقود، وهم محرومون فعليا من الخدمات الأساسية ومضطرون للبناء بشكل غير قانوني لأنه نادراً ما يتم إصدار تصاريح بناء لهم.

وقد حاولت إسرائيل نقلهم إلى تجمعات أخرى، لكن المنتقدين يرون في ذلك وسيلة لإبعادهم عن الأراضي المخصصة لبناء المستوطنات اليهودية.

وقد بارك وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عملية الهدم، وقال الوزير إن ذلك جاء نتيجة "العمل المكثف" لمكافحة البناء غير القانوني في صحراء النقب.

انتقد وليد الهواشلة، عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلة، هدم المنازل وتصعيد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية.

وقال إن هذه الإجراءات "تتجاهل المجتمع العربي واحتياجاته ومشاكله، وتؤدي إلى مزيد من العنصرية والإقصاء وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين مثل السكن والأمن".

وقال منتدى النقب للتعايش السلمي من أجل المساواة المدنية في النقب، وهو منظمة حقوقية تراقب عن كثب عمليات الهدم في المنطقة، إن العدد ارتفع من 697 في عام 2013 إلى 2,850 في عام 2022، وأفادوا أن هذا العدد في ازدياد مطرد.

وفي سياق متصل أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الاحتلال يعيد إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد إدخال شاحنة وقود واحدة لوكالة أونروا إلى قطاع غزة.

السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".