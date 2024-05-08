الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد نهائي قمة دوري سوبر السلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، مباراة هامة اليوم الأربعاء عندما يلتقي مع نظيره الزمالك في اللقاء الثاني بين الفريقين، بالدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين التي تقام بنظام Best of 5.
 

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يوسف حمدي: بطولة إفريقيا وضعت الاتحاد تحت الضغط أمام الأهلي


وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على صالة برج العرب بالإسكندرية ويعتبرها الجهاز الفني في غاية الأهمية لتأكيد التفوق ومواصلة المشوار بقوة والتأهل لنهائي البطولة من أجل المنافسة على اللقب.
‏‎وحرص اوجستي بوش المدير الفني للفريق خلال المران الذي أقيم أمس الاهتمام الشديد بالتدريبات التخصصية والرميات الثلاثية والريباوند، مع شرح الأخطاء التي ظهرت خلال لقاء الزمالك الأول.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولي علي الزمالك بنتيجة 79-60.

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