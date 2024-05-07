الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

بروتوكول تعاون بين تجارة عين شمس والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية (EELU)، بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ممثلة فى كلية التجارة، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية (EELU). 

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جاء ذلك بحضور الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، والدكتور رأفت إبراهيم عميد كلية الدراسات التجارية وإدارة الأعمال بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني. 

تنفيذ برامج الدراسات العليا المهنية في تجارة عين شمس 

يهدف البروتوكول إلى تعاون الطرفين في تقديم وتنفيذ برامج الدراسات العليا المهنية التي تقدمها كلية التجارة جامعة عين شمس. 

وتتضمن برنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال  (MBA) باللغتين العربية والانجليزية ، وبرنامج الدكتوراه المهنية في إدارة الاعمال (DBA) باللغتين العربية والإنجليزية.

يأتى البرتوكول نظرا للسمعة العلمية المتميزة لكلية التجارة جامعة عين شمس والتي تعد واحدة من أعرق الكليات الجامعية في مصر والوطن العربي فى تقديم باقات متنوعة من الدرجات العلمية والشهادات المهنية في كافة المجالات المالية والإدارية والاقتصادية والتي تتصف بالتميز عن نظائرها التي تقدم في الكليات المناظرة بالجامعات المصرية الأخرى. 

وتهدف الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU إلى تزويد المجتمع المصري والعربي والافريقي بخدمات تعليمية متميزة ، ونظرا للسمعة المهنية المتميزة لمركز التعليم المستمر بالجامعة والذي يعد الذراع المهني للجامعة والذي يقدم العديد من البرامج والشهادات المهنية المتخصصة مع المؤسسات التعليمية الرائدة فى كافة المجالات المالية والإدارية والاقتصادية بالاضافة إلى أنشطة التدريب والاستشارات والمؤتمرات 

واتفق الطرفان على قيام مركز التعليم المستمر بالجامعة المصرية للتعلم الالكترونى الأهلية  بتسويق برامج الدراسات المهنية التي تقدمها كلية التجارة جامعة عين شمس للطلاب المصريين وغير المصريين من الوافدين من الدول العربية والأفريقية واستضافة تنفيذها بمقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية (EELU) والتي مقرها دار الضيافة بجامعة عين شمس.

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