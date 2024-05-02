25% إعفاء من المصروفات الدراسية لذوي الهمم في جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قراراً بإعفاء طلاب الدراسات العليا بجامعة عين شمس من ذوي الهمم حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة من 25 في المائة من المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2024-2025.

جاء ذلك في إطار إهتمام إدارة جامعة عين شمس بابنائها الطلاب من ذوي الهمم، وحرصا على تقديم خدمات تعليمية متميزة لهم وتحقيق اندماجهم في البيئة الجامعية وتحفيزهم على النجاح وبناء المستقبل.

دعم جامعة عين شمس لذوي الهمم

وتبذل جامعة عين شمس جهودا كبيرة فى مختلف المجالات منها اهتمامها الكبير في دعم الطلاب ذوي الهمم من خلال توفير الإمكانيات والمرافق اللازمة لتسهيل انخراط الطلبة بالأنشطة التي تجرى في الجامعة لاعطاء الفرصة لهم بأن يكون لهم دور ايجابي في المجتمع واستغلال طاقاتهم بأفضل صورة ممكنة .

ووفرت جامعة عين شمس مطابع لطباعة كتب "برايل" لذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى توفير معامل وقاعات وأجهزة حاسب آلي، مع تخصيص أماكن تحركات وتنقلات لهم بالجامعات، وإقامة مسابقات وأنشطة طلابية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتقديم جميع التيسيرات لهم في الالتحاق بالمدن الجامعية.

وحرصت جامعة عين شمس على إنشاء مركز متخصص في رعاية ودعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تأهيل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس، تأهيلا نموذجيًا لتقديم خدمة متكاملة طبية اجتماعية تأهيلية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.