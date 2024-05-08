"المركزي" السويدي يخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 8 سنوات

خفّض البنك المركزي السويدي خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى انخفاض التضخم.

البنك المركزي السويدي

وخفّض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 3.75% بعد سنوات من التضخم الذي انخفض بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وقال البنك المركزي السويدي إن "التضخم يقترب من الهدف (2%) فيما النشاط الاقتصادي ضعيف".

وكان خفض سعر الفائدة الرئيسي من البنك المركزي السويدي متوقعا على نطاق واسع، فقد تباطأ التضخم بشكل ملحوظ في مارس إلى 4.1% على أساس سنوي، بعد ذروة بلغت 12.3% في ديسمبر 2022.

وأضاف البنك المركزي السويدي "إذا استمرت توقعات التضخم على ما هي عليه، سيخفّض سعر الفائدة الرئيسي مرتين أخريين خلال النصف الثاني من العام".

لكن رغم ذلك، ما زال هناك "عدم يقين" في ما يتعلق بتوقعات التضخم "سواء صعودا أو هبوطا".

ويمكن أن تؤدي قوة الاقتصاد الأميركي والتوترات الجيوسياسية وسعر صرف الكرونة السويدية الضعيفة إلى عودة تسارع التضخم.

وتابع البنك المركزي السويدي "لذلك يجب أن يتسم التعديل المقبل للسياسة النقدية بالحذر، مع عمليات خفض تدريجية في سعر الفائدة الرئيسي".

وكان سعر الفائدة الرئيسي السويدي يبلغ 4% منذ سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى له منذ العام 2008.

ويعود آخر خفض لأسعار الفائدة إلى فبراير 2016.

"مورغان ستانلي" يتوقع أن يبدأ "الفيدرالي" الأميركي خفض الفائدة في سبتمبر

مورغان ستانلي

توقع بنك مورغان ستانلي في مذكرة له أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزى الأمريكي ) في خفض أسعار الفائدة اعتبارا من سبتمبر المقبل، ويأتي ذلك بعد توقعات سابقة للبنك كانت تشير إلى بدء خفض الفائدة في يوليو.

وأشار بنك مورغان ستانلي في مذكرة إلى أن المكونات الرئيسية تشير إلى تراجع التضخم في المستقبل ولكن نظرًا لعدم إحراز تقدم في الأشهر الأخيرة سيستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً حتى يكتسب الفيدرالي الثقة لاتخاذ الخطوة الأولى.

وأبقي بنك مورغان ستانلي على توقعاته بأن يقدم الفيدرالي على خفض الفائدة 3 مرات خلال العام بمقدار 25 نقطة أساس.