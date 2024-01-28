مورغان ستانلي يخفض نظرته للأسهم الصينية ويتفاءل حيال اليابان

خفض بنك مورغان ستانلي مستوياته المستهدفة لمؤشرات الأسهم الصينية للعام الجاري، نظرا لتباطؤ نمو إيرادات الشركات المدرجة وتأثير ذلك على تقييماتها.

مورغان ستانلي

في المقابل، رفع مورغان ستانلي المستويات المستهدفة لمؤشرات الأسهم اليابانية، مشيرا إلى اتساع الفروقات بين السوقين اليابانية والصينية، وسط تحولات في الأسس الجيوسياسية والاقتصادية تصب لصالح بورصة طوكيو.

يذكر أن المؤشرات الأساسية للأسهم اليابانية تقف عند أعلى مستوياتها في 34 عاما، وسط مراهنة المستثمرين على استمرار رالي المكاسب، في ظل تسارع إصلاحات الحوكمة في الشركات المحلية.

وتكثف السلطات الصينية جهودها لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم بعد عمليات بيع واسعة النطاق. وبات انهيار القيم السوقية للشركات المدرجة من ذروتها في عام 2021 يجعلها "أفضل عرض قيمة في العالم"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن أحد المخضرمين في السوق، واطلعت عليه "العربية Business".

ولا يزال آخرون غير مقتنعين، قائلين إن الاقتصاد يواجه بعض التحديات الصعبة التي ستستمر في عرقلة الأسهم. فهل هذه لحظة ذهبية أم فخ قيمة؟

توقعات بهبوط سهم "تسلا" بنسبة 30%

جي بي مورغان

جاءت توقعات بنك جي بي مورغان بهبوط سهم شركة "تسلا"، وهي عملاق صناعة السيارات الكهربائية في العالم، بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة، مقارنة بسعر الإغلاق الذي تم تسجيله يوم الخميس الماضي، حيث يرى البنك بأن السهم يتم تداوله حالياً بأعلى من قيمته العادلة.

فى حين خفض بنك " جي بي مورغان " توقعاته لسعر السهم خلال الفترة المقبلة بواقع 4% إضافية، لتصبح توقعاته بأن يهوي السهم إلى أقل من مستوياته الحالية بنحو 30%، ما يعني أنه سيفقد نحو ثلث قيمته خلال الفترة المقبلة.

وأشار بنك " جي بي مورغان " إن انخفاض الأرباح لا يدعم التقييم المرتفع الحالي للسهم، متوقعاً أن يتراجع خلال الأيام المقبلة ليصل إلى مستويات الـ130 دولاراً أميركياً.

وقام رايان برينكمان، المحلل في " جي بي مورغان " بتخفيض السعر المستهدف لسهم تسلا بحوالي 4% إلى 130 دولاراً، مما يعني انخفاضاً بنسبة 30% عن إغلاق يوم الخميس الماضي عند 182.63 دولار.

ويأتي هذا التخفيض بعد إعلان الشركة أرباحاً أقل من المتوقع وتحذير من "تسلا" بأن نمو حجم المبيعات من سياراتها "قد يكون أقل بشكل ملحوظ" هذا العام.