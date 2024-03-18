مورغان ستانلي" يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل

رفع بنك مورغان ستانلي توقعاته أسعار النفط لخام برنت في الربع الثالث من العام الحالي عشرة دولارات للبرميل إلى 90 دولارا، مشيرا إلى إمكان تراجع الفجوة بين العرض والطلب بسبب خفض أوبك+ الإنتاج وتراجع إنتاج روسيا من النفط بعد هجمات بطائرات مسيرة على مصافيها.

النفط

وخفض مورغان ستانلي توقعاته لإمدادات أوبك وروسيا من النفط خلال الربع الثاني والثالث من العام بمقدار 200 إلى 300 ألف برميل يوميا، إذ يتوقع عجزا محدودا في الربع الثاني، قبل ارتفاعه خلال الربع الثالث.

ورفع البنك أيضا توقعاته لأسعار النفط لخام برنت في الربع الأول إلى 85 دولارا للبرميل من 82.5 دولارا في توقعات سابقة، وإلى 87.5 دولارا في الربع الثاني من 82.5 دولارا، وإلى 85 دولارا للبرميل في الربع الرابع من 80 دولارا.

أسعار النفط العالمية

النفط

وتأرجح أسعار النفط لخام برنت القياسي دون مستوى 86 دولارا للبرميل اليوم الاثنين. وتلقت الأسعار دعما بالتزامن مع تصعيد أوكرانيا لهجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية منذ بداية العام، في محاولة لعرقلة الجيش الروسي من خلال ضرب العديد من مصافي النفط الكبيرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط 2.2 مليون برميل يوميا إلى الربع الثاني.

وأبقى "مورغان ستانلي" على توقعاته بشأن نمو الطلب على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا هذا العام مدفوعا بزيادة الطلب على وقود الطائرات والبتروكيماويات، وكذلك بارتفاع الطلب من الصين والهند.