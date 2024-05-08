كسر مفاجئ بخط المياه الرئيس ١٢٠٠ مم الخاص بمحطة مياه المرشحة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن حدوث كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسى ١٢٠٠ مم الخاص بمحطة المياه المرشحة بكوم اشفين المغذى لمركز ومدينة قليوب مما يترتب عليه قطع المياه عن مناطق مركز ومدينة قليوب من الساعة الرابعة عصر اليوم وحتى الساعه الثانية عشر منتصف الليل.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتوفير كافة المعدات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، فضلا عن توفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب بالمناطق المتأثرة بالانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.