لليوم الثانى المراكز التكنولوجية بشبرا الخيمة تواصل تلقى طلبات التصالح

تفقد المهندس هيثم الدسوقى, رئيس مدينة شبرا الخيمة أعمال المركز التكنولوجي بحى شرق شبرا الخيمة لمتابعة سير العمل بملف التصالح وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

و أشار الدسوقي إلى ضرورة توافر الدعم اللوجستي بالمركز لضمان حسن سير العمل وعدم وجود أي معوقات تعطل سير عملية التصالح، موجهاً بتوعية المواطنين والتواصل معهم وإرشادهم لتنفيذ التصالح بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التصالح وسرعة الأداء ومراعاة الجوانب الإنسانية لكبار السن.

وواصلت المراكز التكنولوجية بمدينة شبرا الخيمة تلقى طلبات التصالح لليوم الثاني على التوالي حيث رفعت درجة الجاهزية والاستعداد، من خلال زيادة أعداد الموظفين والعاملين بها، للعمل على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ’فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين

- ووجه الدسوقي بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بالأحياء) شرق وغرب( لتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.